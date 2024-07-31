Допомога для переселенців з двох областей: яка сума виплати та як вона нараховуватиметься

Деяким особам гроші виплатяться автоматично

Жителі прифронтових територій Сумської та Харківської області мають право на грошову допомогу в розмірі 10 800 гривень, якщо евакуйовувались з цих територій.

Проєкт реалізовують Мінсоцполітики та Дитячий фонд ООН. Він спрямований на підтримку родин, які були змушені покинути свої домівки через обстріл з боку РФ, як повідомили у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Грошова допомога передбачена для сімей із дітьми, які з травня цього року підлягають обов'язковій евакуації з небезпечних прифронтових громад Харківської та Сумської областей.

Виплати можуть отримати сім'ї, які належать до однієї чи кількох категорій:

у складі сім'ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років;

сім'я є багатодітною з дітьми до 18 років;

дітей виховує одинока мати/одинокий батько;

сім’я з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою.

Сума допомоги складає 10 800 гривень. Якщо сім'я малозабезпечена та має 5 дітей, то їй передбачено 54 тисячі гривень.

Ці кошти надаються одноразово і нараховуються на банківську картку одного з членів родини. Крім того, виплату можна отримати через "Укрпошту".

Якщо особам раніше вже здійснили виплату від інших міжнародних організацій, то грошова допомога не надається.

Як родини оформити допомогу

У разі, якщо родина евакуюється за допомогою обласної військової адміністрації, то додатково звертатись по оформлення допомоги не потрібно.

Якщо сім'я виїжджає самостійно, після цього потрібно звернутися до найближчого управління соціального захисту в громаді, до якої вони переїхали, із заявою щодо виплати відповідної допомоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з ВПО та де може розраховувати на виплату для оплати оренди житла.