Будут ли получать помощь ВПЛ, дети которых учатся онлайн? Ответили в Минреинтеграции

Есть вероятность расширения круга тех, кто сможет рассчитывать на выплату

Внутриперемещенные лица (ВПЛ) в Украине ежемесячно получают денежную выплату, если отвечают определенным условиям. Это касается и переселенцев, дети которых с нового учебного года будут учиться онлайн.

Они будут получать выплату согласно законодательству. Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга в Николаеве, передает Укринформ.

"Ко мне обращаются люди из числа ВПЛ, которые жалуются на то, что некоторые представители местных властей угрожают лишить их выплат, если дети не будут учиться в офлайн-режиме с 1 сентября. Это неправда, никто не имеет права лишить выплат только за то, что дети не будут учиться в очном режиме. Поэтому хочу успокоить мам, которые волнуются по этому поводу", — сказала она.

Верещук также добавила, что с 1 сентября будут продолжены выплаты людям из числа ВПЛ, которые получали их до этого. Пока таких лиц в Украине 1,5 миллиона.

"Также мы обратились в Министерство социальной политики с просьбой расширить круг получателей этой помощи. Сейчас ожидаем от них ответа", — резюмировала вице-премьер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в некоторых случаях ВПЛ нужно будет вернуть деньги государству.