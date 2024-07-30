Укр

Помощь на аренду жилья в одной области: кто сможет ее получить

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Гривна Новость обновлена 30 июля 2024, 13:37
Гривна. Фото 24 канал

Есть 6 категорий уязвимости

Внутриперемещенные лица в Украине продолжают получать выплаты. Одна из таких будет производиться для украинцев в пяти районах Полтавской области на оплату аренды жилья.

Эта денежная помощь будет выплачиваться в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине" от благотворительного фонда "Каритас. Полтава". Об этом сообщили на сайте "zayava.info".

Кто имеет право на оформление начисления

Эти выплаты будут осуществляться в течение полугода для ВПЛ, которые зарегистрированы в Полтавском, Кременчугском, Миргородском, Коломакском и Кобеляцком районах Полтавской области не позднее 30 дней назад.

Этим лицам следует соответствовать одному из приведенных критериев уязвимости:

  • люди с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;
  • одинокие пожилые люди (от 60 лет) или домохозяйства, состоящие из одного или двух пожилых людей без поддержки родственников;
  • одинокие матери, родители или опекуны несовершеннолетних детей младше 18 лет;
  • многодетные семьи;
  • беременные женщины;
  • мамы с детьми младше 3 лет.

За дополнительной информацией для регистрации на выплату нужно обращаться по номеру +38 (050) 346 46 93.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, кто может получить денежную помощь на лечение.

Теги:
#Полтавская область #Социальные выплаты #Выплаты #ВПЛ #Денежная помощь