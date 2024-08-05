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Денежное обеспечение военных в августе: кто имеет право на 100 тыс грн

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Военные
Военные. Фото Генштаб ВСУ

Ежемесячная выплата для бойцов не подлежит налогообложению военным сбором

У каждого военнослужащего ежемесячно должно поступать денежное обеспечение. В августе минимальная выплата у мобилизованного бойца составляет 33 тысяч гривен.

Денежное обеспечение военнослужащих включает должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет. Об этом говорится в законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и постановлением Кабинета Министров Украины "О денежном довольствии военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц", передает Главком.

В августе минимальное денежное обеспечение мобилизованного военного составляет 33 тысячи гривен, из них:

  • минимальный оклад солдата-срочника в 20 тысяч гривен;
  • оклад по воинскому званию в размере 13 тысяч гривен.

Эти выплаты не подлежат налогообложению военным сбором на сумму 1,5%.

Кроме того, с этого месяца и до конца 2024 100 тысяч гривен доплаты будут получать:

  • военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые производят огненное поражение противника, даже если не находятся в зоне боевых действий;
  • бойцы, разминирующие территории вне зоны боевых действий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие выплаты предусмотрены для находящихся в распоряжении командира военных.

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#Выплаты #Денежное обеспечение #Выплаты военным