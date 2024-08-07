Від 6 тисяч гривень: скільки коштує зібрати дитину до школи та хто заплатить більше

Усе залежить також від вподобань дитини

Вже скоро школярі підуть до школи і це може відбутись навіть у серпні, адже енергетична криза в Україні змушує переглянути дату початку навчального року. Скільки коштуватиме батькам зібрати учня початкових, середніх та старших класів.

Найбільше в цьому році прийдеться заплатити батькам за шкільний та спортивний одяг. Про це йдеться в ефірі "Ми-Україна".

Основний список речей, які точно знадобляться школяреві

Найбільше в цьому році доведеться витратити батькам на шкільний та спортивний гардероб. Купити гардероб для учня молодших класів можна в межах 5-6 тисяч гривень, а для старших чек майже вдвічі більший, тобто треба віддати 9-12 тисяч гривень.

За канцелярію, яка складається з набору ручок, олівців, фломастерів, зошитів, альбому для малювання, пластиліну, щоденнику, кольорового паперу та картону, батькам учнів молодших класів треба віддати до 2 тисяч гривень та старшокласників — 600-1000 гривень.

Щодо рюкзаків, то кращий варіант для дитини є ортопедичний. Він в середньому коштує 2,5 тисячі гривень. Водночас у деяких рюкзаках в комплекті є пенал та сумки для спортивного одягу та змінного взуття. Його вартість складає 3 тисячі гривень. Якщо дитина хоче рюкзак з героями фільмів/мультфільмів, то ціна звісно зростає. Бюджетні моделі — від 500, а середня ціна коливається в межах 1500.

Під час дистанційного навчання дитині потрібні гаджети:

планшет — від 2,5 тисяч гривень;

ноутбук — від 5 тисяч гривень;

мобільний телефон чи смартгодинник — від 500 гривень;

ПК — від 4 тисяч гривень.

Отже, аби зібрати учня молодших класів до школи, батькам треба витягти з гаманця 6 тисяч гривень, а старшокласника — 12000 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що МОН хоче створити безпечне середовище для навчання і запустило масштабну ініціативу "Школа офлайн".