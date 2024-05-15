Обстрелы, но жить нужно: как учатся дети в харьковской подземной школе (фото, видео)

Школьники идут на занятия бодрыми и веселыми, несмотря ни на что

Школьники в Харькове вынуждены учиться под постоянными обстрелами россиян. Чтобы обезопасить детей, в городе была создана первая в мире подземная школа.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Добронсов побывал в Харькове и видел, как учатся дети на глубине 6 метров. Учебные классы рассчитаны на 900 детей.

Подземная школа находится в Индустриальном районе Харькова и состоит из 20 классов. Ее соорудили на станции метро "Университет". В кабинетах сделали звукоизоляцию, надлежащую циркуляцию воздуха, освещение. С одной стороны стена в эти классы стеклянная и можно видеть, как проходит образовательный процесс.

Классы оборудованы всем необходимым: партами, телевизорами вместо доски, информационными плакатами, а также игровой зоной с пуфиками и игрушками. Также подземная школа хорошо отапливается. Она была создана за бюджетные деньги и обошлась властям города в 58,8 млн гривен. У школы-бункера самые высокие стандарты безопасности. Детей в классы и обратно ведут организованно, а сопровождают их учителя.

Также мэр города Игорь Терехов заявлял, что подземные школы намерены построить и в других районах города: Новобаварском, Холодногорском и Шевченковском.

Напомним, что Харьков и область находятся под регулярными обстрелами россиян, а также армия оккупанта пытается развивать свое наступление в этом районе. Днем 14 мая враг ударил по жилым домам в центре города. Украинские власти обеспокоены тем, что путинские солдаты хотят превратить Харьков в Мариуполь, поэтому сделали важное обращение к США.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что подземные школы хотят построить и в другом городе Украины. В планах властей соорудить сразу пять учебных заведений такого типа.