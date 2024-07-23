Дети будут учиться летом: стали известны даты начала и конца учебного года в школах

Каникулы у учащихся станут короче

В Украине дети будут ходить в школы летом. Учебный год в общих средних школах начнется 2 сентября 2024 года, а завершится 30 июня 2025 года.

Кабинет министров уже утвердил соответствующее постановление. Об этом премьер Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства.

"Сегодня отдельным постановлением определяем начало нового учебного года в общей средней школе с понедельника, 2 сентября, и его завершение 30 июня 2025 года. Областным администрациям поручено обеспечить организацию процесса в зависимости от ситуации на той или иной территории", ― сказал Шмыгаль.

Отметим, что в некоторых областях школы начнут работу раньше, еще в августе. Такие решения уже приняли местные власти Львова, Черновцов и Ивано-Франковска.

Этому предшествовали рекомендации от Министерства образования и науки (МОН). В ведомстве отметили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме следует начать обучение в теплое время года.

Зимой у школьников и студентов будут большие каникулы. О таких планах говорил глава МОН Оксен Лисовой. Детали он рассказал в эксклюзивном интервью "Телеграфу" под названием "Учебный год сместят на лето: министр образования о зарплатах учителей, новых графиках обучения и своей отставке".