Официальный курс уже ниже 41 гривны: чего ожидать от доллара до конца недели

Какой предполагается ситуация на рынке

На этой неделе прогнозируется, что курс доллара не будет демонстрировать резкие колебания, но и стабильности от него можно не ожидать.

Показатели на валютном рынке в течение 8-11 августа повысятся еще на 20-30 копеек, говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передаёт ТСН. Однако он добавляет, что курс наличного доллара вряд ли перевалит за 42 гривны.

"Если я не ошибаюсь, считая, что восходящий тренд курса доллара начался благодаря мерам государственных структур, то этот тренд продолжится и на текущей неделе", — сообщил Пендзин.

Курс доллара в Украине по состоянию на 8 августа

По данным портала Минфин, 8 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,85 грн (покупка) и 41,30 (продажа). Наличный курс — 41,13 (покупка) и 41,25 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,9847 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким может быть максимальный курс доллара в Украине. Эксперты также добавляют, что Украина это импортозависимая страна, поэтому прогнозировать будущую ситуацию на рынке сложно.