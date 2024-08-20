Когда переселенцам начисляют выплату и к кому обращаться в случае задержки

Есть горячая линия Минреинтеграции

Внутри перемещенным лицам в Украине предусмотрена выплата 2 или 3 тысячи гривен. Когда должны начисляться средства и что делать украинцу, если нет более 30 дней помощи.

Часть ВПЛ получает деньги ежемесячно после 15 числа, а остальные – после 28 числа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Поэтому если выплаты не поступили к первому сроку, то их следует ожидать в конце месяца.

"Расходы на социальную сферу являются приоритетными для правительства и вторыми по значимости после расходов на оборону страны, на нее средства направляются в первую очередь. Поэтому выплата помощи на проживание для ВПЛ происходит поэтапно", — говорится в сообщении.

Как действовать в ситуации, когда переселенец ждет выплаты больше месяца

В случае такой ситуации, вице-премьер Ирина Верещук говорит, что лицу нужно обратиться в органы соцзащиты, ЦПАУ или Минреинтеграцию на телефоны горячей линии по кризисным вопросам 15-48, или горячей линии Офиса уполномоченного по вопросам ВПЛ +38 (066) 813 62-39.

"Если ВПЛ не получают своевременно выплаты, обращайтесь к нам, ко мне. В Минреинтеграции круглосуточно принимает звонки горячая линия по кризисным вопросам 15-48. Или пишите в мессенджеры на наши паблики – как удобнее. Мы реагируем на любой формат обращений. В Правительству работает целая группа: Минсоцполитики, Минцифры, которая и решает такие проблемы. Очень многие уже смогли решить вопрос. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь — поможем! Выплаты от государства будут начислены и дойдут до получателей", — обращает внимание Верещук.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что жителям и ВПЛ одного прифронтового города окажут денежную помощь.