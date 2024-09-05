Гривна сильно обесценится? В каких пределах будет колебаться курс доллара до конца года

Большую роль в колебаниях показателей играет НБУ

Действия Национального банка Украины привели к тому, что на валютном рынке отсутствует ажиотаж, а валюта не дефицитна. Эксперт прогнозирует, что курс доллара вряд ли сильно изменится к концу этого года.

Как говорит Председатель правления Банка "Глобус" Сергей Мамедов, передает "Экономическая правда", политика действий Нацбанка позволила усилить кредитование и повторно ориентировать гривневые депозиты. А с помощью режима "управляемой гибкости" на валюту уменьшилось давление, и поэтому курсы отрегулированы.

По его словам, в 2024 году не стоит готовиться к серьезным колебаниям курса доллара. Он прогнозирует, что показатели будут находиться в коридоре 41,3-42 гривны, которые заложены в бюджет на этот год.

Также на рынке отсутствует паника или ажиотаж, дефицит и "гоня за валютой", ведь регулятор способствовал стабилизации ситуации.

"Конечно, курсовые показатели большинством граждан воспринимается, как маркер экономической ситуации в стране. Поэтому мы прогнозируем, что в дальнейшем Нацбанк будет действовать эффективно, и когда возникнет потребность — достаточно решительно. И, несмотря на возможные новые, еще неведомые военные и экономические вызовы, общая ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно стабильной и прогнозируемой: гривне не грозит неконтролируемое обесценивание", — резюмировал председатель правления Банка "Глобус".

Курс доллара в Украине по состоянию на 5 сентября

По данным портала Минфин, в четверг, 5 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,10 грн (покупка) и 41,55 (продажа). Наличный курс — 41,35 (покупка) и 41,45 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,2766 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, пойдет ли курс доллара в Украине в свободное плавание в конце текущего года.