Жители прифронтовой области могут получить денежную помощь после эвакуации: кто именно

Кроме выплаты им также будет предоставлена гуманитарная, правовая, психологическая помощь и жилье

Жители Донецкой области после эвакуирования в более безопасные регионы могут получить дополнительную денежную помощь в 10 800 гривен.

Как сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, обязательная эвакуация из Донецкой области продолжается с августа 2022 года. За это время было эвакуировано более 277 тысяч человек — среди них 32 тысячи детей и более 8 тысяч человек с инвалидностью.

Перемещение жителей из данной области производится железнодорожным и автомобильным транспортом, в некоторых случаях используется специальный транспорт.

После эвакуации лицам предоставляется гуманитарная, правовая, психологическая помощь и бесплатное жилье.

Семьям с детьми предусмотрена дополнительная финансовая помощь в 10 800 гривен на каждого члена из семьи от ЮНИСЕФ и БУ БФ Ангелы Спасения.

Перемещение лиц из Донецкой области происходит бесплатно. Если нужно получить консультацию, можно позвонить по горячей линии Донецкой ОВА по вопросам проведения эвакуации по номеру: 0 800 408 911. Если в семье есть люди с инвалидностью или тяжелобольные, то нужно звонить по номеру 0 800 332 614.

Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 1548 или написать в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев может получить финансовую помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC).