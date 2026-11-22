Находка раскрыла историю, о которой в семье не говорили

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В селе Сумской области в сундуке своей прабабушки женщина обнаружила неожиданную находку. Она нашла конверт, в котором находился экземпляр одной из ранних версий гимна Украины с нотами.

О находке рассказала пользовательница под ником va_brus в социальной сети Threads. Она отметила, что об этом тайнике в семье годами никто не знал.

Какие документы лежали рядом с нотами

В том же конверте были паспорт отца прабабушки и свидетельство о том, что он провел пять лет в лагере на Соловках. По словам автора сообщения, о его заключении знала только прабабушка.

"Сегодня мама нашла в прабабушкином сундуке в селе на Сумщине спрятанный конверт. В конверте находился паспорт папы прабабушки (моего прапрадеда), свидетельство о пребывании в лагере на Соловках в течение 5 лет (в 1947) и предыдущую версию гимна Украины. Не представляю, сколько лет можно было отсидеть, если бы этот гимн нашли в те времена?" – написала женщина.

Вместе с нотами сохранилось свидетельство о пяти годах заключения прапрадеда на Соловках.

Слова значительно отличаются от современного гимна Украины

Вместе со словами были и ноты

Вместе со словами были и ноты

Когда впервые напечатали стихотворение "Еще не умерла Украина"

Павел Чубинский написал стихотворение "Еще не умерла Украина" осенью 1862 года. В том же году поэта выслали в Архангельскую губернию под надзор полиции. Впоследствии композитор Михаил Вербицкий положил стихотворение на музыку и отредактировал слова.

Песня была напечатана вместе с нотами 1865 года. 10 марта того же года она впервые прозвучала публично – в завершение концерта памяти Тараса Шевченко в Перемышле. В 1917-1920 годах произведение было одним из государственных гимнов Украинской Народной Республики.

При советской власти "Еще не умерла Украина" заменили гимном "Живи, Украина, прекрасна и сильна". В нем воспевали партию и Ленина.

24 сентября 1989 года "Еще не умерла Украина" прозвучала с главной сцены фестиваля "Червона Рута". Песню начал Василий Жданкин, к которому присоединились Виктор Морозов и Эдуард Драч. После выступления слушатели скандировали "Свободу!".

15 января 1992 года Верховная Рада Украины утвердила мелодию Вербицкого как музыку государственного гимна. Слова утвердили отдельным законом 6 марта 2003 года: в официальную версию вошли первый куплет и припев песни Чубинского.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что слова Гимна Украины предлагают переписать, чтобы люди "не пели о смерти".