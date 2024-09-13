Огурец идет на рекорд и уже стоит в два раза больше, чем в прошлом году

Аналитики выделили причины роста стоимости

На текущей неделе фиксируется удорожание салатных овощей – помидоров и огурцов. На последний товар цена растет из-за повышенного спроса и небольшого предложения на внутреннем рынке.

Как сообщили аналитики проекта EastFruit, владельцы теплиц продают огурец по 40-65 гривен за кило. В конце прошлой недели цена в среднем была ниже на 35%.

"Можно констатировать, что на сегодняшний день тепличные огурцы в Украине поступают в продажу по самым высоким, как минимум, за последние 7 лет ценам", — говорят в проекте.

По их словам, удорожание вызвано сразу несколькими факторами, в частности:

следствие ограниченного предложения, ведь на рынке почти нет товара из открытого грунта;

сокращение урожая в тепличных комбинатах из-за падения температуры.

В то же время огурец в сентябре можно приобрести в 2 раза дороже, чем год назад. Кроме того, есть вероятность, что он будет дорожать дальше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине дешевеет груша. Ее цена за неделю упала в среднем на 25%.