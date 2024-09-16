В Украине значительно подорожают сигареты: на сколько вырастет цена

Уже скоро эта вредная привычка ударит по карману

В 2025 году в Украине вырастут цены на табачные изделия. Это связано с поднятием ставок соответствующего акциза.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту государственного бюджета на 2025 год (№12000). Стоит отметить, что с 1 октября 2024 года ставки акциза зафиксированы не в гривнях, а в евро.

В частности, специфическая ставка акциза на сигареты с фильтром и без фильтра в 2025 году будет увеличена на 23,4% — с 47 до 58 евро за 1000 штук. А минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога вырастет на 23,9% — с 63,45 до 78 евро за 1000 шт.

В Кабинете министров прогнозируют, что увеличение ставок акцизного налога на табачные изделия принесет дополнительные доходы в объеме 27,1 млрд гривен. В частности, повышение ставок акцизного налога на табачные изделия должно принести 22,6 млрд гривен, а налог на добавленную стоимость от увеличения налогооблагаемой базы (ставок акциза) — 4,5 млрд гривен.

Стоит отметить, что сейчас, по данным Госстата Украины, пачка сигарет в среднем стоит 87,14 гривни. А после подорожания в 2025 году сигареты будут стоить около 127,4 грн за пачку.

Напомним, в июне народные депутаты Украины в первом чтении приняли законопроект №11090, согласно которому в Украине вырастут цены на табачные изделия. Пройдет подорожание в несколько этапов и оно рассчитано до 2028 года.