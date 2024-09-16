В Україні значно подорожчають сигарети: на скільки зросте ціна

Вже скоро ця шкідлива звичка вдарить по кишені

У 2025 році в Україні зростуть ціни на тютюнові вироби. Це пов'язане з підняттям ставок відповідного акцизу.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту державного бюджету на 2025 рік (№12000). Варто зазначити, що з 1 жовтня 2024 року ставки акцизу зафіксовані не гривнях, а в євро.

Зокрема, специфічна ставка акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра у 2025 році буде збільшена на 23,4% — з 47 до 58 євро за 1000 штук. А мінімальне податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку зросте на 23,9% — з 63,45 до 78 євро за 1000 шт.

У Кабінеті міністрів прогнозують, що збільшення ставок акцизного податку на тютюнові вироби принесе додаткові доходи в обсязі 27,1 млрд гривень. Зокрема, підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби має принести 22,6 млрд гривень, а податок на додану вартість від збільшення бази оподаткування (ставок акцизу) — 4,5 млрд гривень.

Варто зазначити, що наразі, за даними Держстату України, пачка цигарок у середньому коштує 87,14 гривні. А після подорожчання у 2025 році сигарети коштуватимуть приблизно 127,4 грн за пачку.

Нагадаємо, у червні народні депутати України у першому читанні ухвалили законопроєкт №11090, згідно з яким в Україні зростуть ціни на тютюнові вироби. Проходитиме подорожчання у кілька етапів та воно розраховано до 2028 року.