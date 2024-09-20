В одному з обласних центрів ВПО можуть надати грошову допомогу на оплату комуналки: які умови

Після отримання виплати заявникам потрібно буде надати звіт про оплату

Благодійний фонд Карітас продовжує нараховувати певним категоріям населення грошову допомогу. Наразі реєстрація відкрита для ВПО, які переїхали з Донеччини до Запоріжжя.

Вона здійснюватиметься з метою оплати комунальних послуг. Про це повідомили представники Центру підтримки ВПО Волноваського району "Пліч-о-пліч" в місті Запоріжжя, передає Bahmut.

Хто отримає виплату

Грошова допомога передбачена для оплати комунальних послуг для ВПО, що з Донеччини переїхали до Запоріжжя і належать до таких категорій вразливості:

люди з інвалідністю або травмами;

люди із хронічними хворобами або серйозними захворюваннями;

люди похилого віку (60+);

жінки та діти із групи ризику, зокрема, самотніх голів домогосподарств та/або жінок, які є основними опікунами в сім’ї;

жінки й діти із додатковою вразливістю, які не мають системи підтримки.

Які треба документи зібрати та як отримати виплату

Заявникам потрібно надати такі документи:

довідка про доходи сім’ї (пенсіонерам не потрібна);

договір оренди житла;

реквізити банку або IBAN;

ІПН всієї сім’ї;

документи, які підтверджують відповідність категоріям вразливості.

Після нарахування коштів особам потрібно буде надати звіт про те, що кошти пішли саме на оплату комуналки.

ВПО має зареєструватись в онлайн-формі, але наразі вона закрита.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці деяких прифронтових областей отримають допомогу на зимове опалення.