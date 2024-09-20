В одному з обласних центрів ВПО можуть надати грошову допомогу на оплату комуналки: які умови
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Після отримання виплати заявникам потрібно буде надати звіт про оплату
Благодійний фонд Карітас продовжує нараховувати певним категоріям населення грошову допомогу. Наразі реєстрація відкрита для ВПО, які переїхали з Донеччини до Запоріжжя.
Вона здійснюватиметься з метою оплати комунальних послуг. Про це повідомили представники Центру підтримки ВПО Волноваського району "Пліч-о-пліч" в місті Запоріжжя, передає Bahmut.
Хто отримає виплату
Грошова допомога передбачена для оплати комунальних послуг для ВПО, що з Донеччини переїхали до Запоріжжя і належать до таких категорій вразливості:
- люди з інвалідністю або травмами;
- люди із хронічними хворобами або серйозними захворюваннями;
- люди похилого віку (60+);
- жінки та діти із групи ризику, зокрема, самотніх голів домогосподарств та/або жінок, які є основними опікунами в сім’ї;
- жінки й діти із додатковою вразливістю, які не мають системи підтримки.
Які треба документи зібрати та як отримати виплату
Заявникам потрібно надати такі документи:
- довідка про доходи сім’ї (пенсіонерам не потрібна);
- договір оренди житла;
- реквізити банку або IBAN;
- ІПН всієї сім’ї;
- документи, які підтверджують відповідність категоріям вразливості.
Після нарахування коштів особам потрібно буде надати звіт про те, що кошти пішли саме на оплату комуналки.
ВПО має зареєструватись в онлайн-формі, але наразі вона закрита.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці деяких прифронтових областей отримають допомогу на зимове опалення.