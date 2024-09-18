До 2500 грн: кто из украинцев может рассчитывать на помощь от благотворительного фонда, на что можно потратить деньги

Подать документы можно онлайн

БФ Каритас Запорожья объявил о начале регистрации на сертификаты в 2500 гривен для приобретения медицинских препаратов.

Помощь будет осуществляться в рамках проекта Адвокация устойчивого предоставления социальных услуг для уязвимого населения, пострадавшего в результате конфликта в Украине. Об этом сообщили на странице благотворительного фонда в Instagram.

Кто может получить помощь

Для получения сертификата необходимо соответствовать следующим критериям:

быть пенсионером;

быть старше 60 лет;

быть человеком, среднемесячный совокупный доход которого составляет менее двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц – 6056 грн (с 1 января 2024 года прожиточный минимум в Украине составляет 3028 грн для трудоспособных лиц).

Как получить сертификат

Лицу нужно заполнить анкету и добавить в нее электронные копии следующих документов:

Справка о доходах за период с 1 квартала 2022 г. по 4 квартал 2024 г. (получается на портале Действие);

Справка о доходах пенсионера за период с 1 квартала 2022 г. по 4 квартал 2024 г. (получается на портале Действие);

Выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного с датой получения не ранее августа 2024 (Форма № 027/о, получается у семейного врача);

Сканированная копия паспорта (все страницы с информацией, регистрацией);

Сканирована копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Представители фонда проведут верификацию и запорожцев, отвечающих требованиям, пригласят в офис Каритас Запорожья, по адресу ул. Семафорно, 8, каб. 9 для получения сертификата.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые пенсионеры могут получить дополнительную денежную помощь.