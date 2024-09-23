Военные расходы увеличены на сотни миллиардов: Зеленский подписал новый закон, что он предусматривает

Изменения касаются бюджета 2024 года

Расходы бюджета Украины на военные нужды будут увеличены на 500 млрд гривен уже в этом году. Из них для сектора безопасности и обороны будет выделено 495 млрд грн.

Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский. Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

Как пояснила глава Бюджетного комитета Роксолана Подласа, эти деньги будут поступать из разных источников.

В частности:

115,4 млрд грн — за счет сокращения расходов на обслуживание и погашение государственного долга;

216 млрд грн — от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

100 млрд грн — благодаря перевыполнению плана по сбору налогов;

30 млрд грн — по налоговым поступлениям из-за повышения налогов;

12,7 млрд грн – от увеличения ставок акцизов на табак и горючее.

Закон предусматривает сокращение расходов и предоставление кредитов на 65,7 млрд грн. В то же время, для покрытия дополнительных расходов будут увеличены доходы бюджета на 214 млрд грн и финансирование бюджета по долговым операциям на 220 млрд грн.

Заметим, что этот закон изменяет распределение поступлений от "военного" налога на доходы физических лиц в четвертом квартале: 59% средств будет направлено в общий фонд (вместо 25%), а Киеву достанется 78% вместо нынешних 40%.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что проект госбюджета-2025 предусматривает увеличение зарплат чиновникам до 75%.