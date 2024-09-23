Військові витрати збільшено на сотні мільярдів: Зеленський підписав новий закон, що він передбачає

Зміни стосуються бюджету 2024 року

Витрати бюджету України на військові потреби буде збільшено на 500 млрд гривень вже цього року. З них для сектору безпеки і оборони буде виділено 495 млрд грн.

Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Як пояснила голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа, ці гроші будуть надходити з різних джерел.

Зокрема:

115,4 млрд грн — коштом скорочення витрат на обслуговування та погашення державного боргу;

216 млрд грн — від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

100 млрд грн — завдяки перевиконанню плану зі збору податків;

30 млрд грн — з податкових надходжень через підвищення податків;

12,7 млрд грн — від збільшення ставок акцизів на тютюн та пальне.

Закон передбачає скорочення видатків та надання кредитів на 65,7 млрд грн. Водночас для покриття додаткових видатків буде збільшено доходи бюджету на 214 млрд грн та фінансування бюджету за борговими операціями на 220 млрд грн.

Зауважимо, що це закон змінює розподіл надходжень від "військового" податку на доходи фізичних осіб у четвертому кварталі: 59% коштів буде спрямовано до загального фонду (замість 25%), а Києву дістанеться 78% замість нинішніх 40%.

Раніше "Телеграф" розповідав, що проєкт держбюджету-2025 передбачає збільшення зарплат чиновникам до 75%.