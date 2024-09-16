ФОПам не понравится: в Раде хотят отменить важное для предпринимателей положение

Норму отменяют заключительные положения проекта государственного бюджета

В 2025 году физические лица-предприниматели (ФЛП, но чаще используется украинская форма ФОП — ред.) будут снова обязаны уплачивать Единый социальный взнос (ЕСВ). Напомним, с июля 2024 г. он вырос и составляет 5280 гривен за квартал (минимальный взнос).

Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина. Остановка действия этой нормы Закона о ЕСВ предусмотрена п. 3 заключительных положений проекта государственного бюджета.

Южанина напомнила, что с 1 марта 2022 г. до прекращения войны, а также в течение следующих 12 месяцев все предприниматели имеют право не начислять, не исчислять и не платить ЕСВ за себя. Именно эта норма, которая была внесена в начале полномасштабного вторжения, и отменена заключительными положениями проекта государственного бюджета.

"Право платить ЕСВ добровольно все это время было, и налоговая неоднократно отмечала, что уплата ЕСВ влияет на зачисление страхового стажа", — написала Южанина.

С отменой нормы довоенную систему налогообложения можно будет считать окончательно возвращенной, добавила нардеп.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что налоги в Украине хотят повысить "задним числом". Налоговый Комитет Верховной Рады уже принял к повторному первому чтению версию правительственного законопроекта.