В Украине скоро снова подорожает хлеб: сколько придется платить

Стоимость не зафиксируется на одном месте

На украинском рынке продолжает дорожать хлеб. Эксперты прогнозируют, что рост цен в ближайшие месяцы ускорится.

По словам первого вице-президента Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, передает Минфин, не так давно поставщики пошли на встречу торговым сетям и не повышали ценники более чем на 5% за три месяца. Однако пекари потребовали пересмотреть стоимость хлеба.

Так что с начала октября ценник на хлеб вырастет на 5-10%. Позже может быть снова пересмотр цен, ведь есть вероятность, что мука, топливо и другие составляющие себестоимости хлеба будут дорожать.

"В настоящее время экспортеры вывозят из страны пшеницу, в частности продовольственную. В меморандуме по условиям экспорта квоту на поставку пшеницы на внешние рынки увеличили с 15,625 млн до 16,2 млн тонн. Мукомолы и хлебопекары отказались подписывать приложение к меморандуму, поскольку производители приняли наше предложение о распределении экспортных квот, в зависимости от класса зерна", — говорит он и добавляет, что вывоз продовольственной пшеницы должен быть под контролем государства во избежание дефицита продукции из зерновой культуры на внутреннем рынке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что салатный овощ за год подорожал на 150%.