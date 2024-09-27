Киев имеет деньги на дороги, но не может заплатить долги за газ: как так получилось

Возникают достаточно интересные вопросы

На начало сентября коммунальное предприятие Киевской городской рады "Киевтеплоэнерго" задолжало НАК "Нафтогаз Украины" 20,7 миллиарда гривен. Часть хотят реструктуризировать на 15 лет.

Об этом сообщила Экономическая правда со ссылкой на источники в одной из государственных компаний и правительстве. По словам одного из собеседников, вскоре состоится заседание Наблюдательного совета "Нафтогаза", на котором обсудят возможность реструктуризации части этого долга.

Долг "Киевтеплоэнерго" состоит из трех частей:

6,4 млрд грн за газ, потребленный до 2022 года – планируется реструктуризация на 15 лет;

7 млрд грн – разница в тарифах по состоянию на 1 июля 2024 года;

7,2 млрд грн — задолженность перед "Нафтогаз Трейдинг", которая также может быть реструктуризирована на 4 года по мировых соглашених.

Представитель государственной компании обращает внимание на то, что наибольшие долги сейчас имеют Киев и Харьков. Если в Харькове долг ясен из-за миграции населения, то в столице уровень оплаты за коммунальные услуги стабилизировался после начального периода войны.

"Возникает вопрос, откуда взялись такие долги, и если киевские власти их не решают, то почему они кладут асфальт и перекладывают брусчатку? По сути, это происходит за деньги "Нафтогаза"", — говорит он.

В правительстве интересен другой вопрос, почему часть долга предлагают реструктуризировать именно на 15 лет.

"Почему не на 8 или 10 лет, например, почему именно на 15? Никаких весомых обоснований до такого решения нет, его никто не видел", — отмечает представитель власти.

В СМИ добавили, что заседание Наблюдательного совета "Нафтогаза" по этому вопросу запланировано на сегодня, 27 сентября, на 13:00.

Для справки:

Реструктуризация – это процесс изменения структуры или условий финансовых обязательств компании или организации. Цель состоит в том, чтобы облегчить долговое бремя, улучшить финансовое положение или адаптироваться к новым условиям. Это может включать изменение условий выплат, процентных ставок, сроков погашения или даже частичное списание долга.

Короче говоря, это когда компания или организация меняет условия своих долгов, чтобы легче было их выплачивать.

Ранее "Телеграф" писал, что киевское КП "Киевтеплоэнерго" хочет приобрести две подметально-уборочные машины за 26,8 миллиона гривен. Такая техника используется в городском дорожном хозяйстве для уборки различных зон – дорог, тротуаров и парков.