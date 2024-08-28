Киевское КП хочет купить две уборочные машины за 27 миллионов гривен

Поиски подрядчика уже подходят к концу

Столичное КП "Киевтеплоэнерго" хочет приобрести две подметально-уборочные машины за 26,8 миллионов гривен. Такую технику используют в городском дорожном хозяйстве для уборки различных зон — дорог, тротуаров и парков.

Товар должен быть поставлен заказчику до 31 декабря 2024 года. Об этом стало известно из тендера, который был опубликован на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.

Киевское коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" решило купить две новых подметально-уборочные машины. На эти цели планируют потратить 26 миллионов 811 тысяч гривен.

Предприятие, у которого будет закуплена техника, определят по результатам аукциона, который стартует уже 2 сентября.

КП хочет получить получить машины до 31 декабря 2024 года.

Согласно тендерной документации, КП хочет приобрести две новых (не позднее 2024 года выпуска) подметально-уборочные машины.

Максимальная скорость техники должна составлять не менее 60 км/час, а скорость уборки — не менее 15 км/час.

Также указано, что подметально-уборочные машины должны быть оснащены проблесковыми маячками оранжевого цвета, системой отопления и кондиционирования.

Техника должна быть изготовлена по соответствующим стандартам и особым требованиям ДСТУ, ОСТ, ТУ и так далее.

Гарантийный срок — не менее 12 месяцев от даты подписания расходных накладных.

Напомним, столичное коммунальное предприятие "Соломенка — Сервис" планирует капитально отремонтировать стадион школы №3, расположенной в Соломенском районе Киева. На эти нужны из бюджета собираются потратить 34,5 миллиона гривен.

По условиям договора, на стадионе подрядчик должен будет смонтировать новые спортивные площадки с современным покрытием и искусственным газоном, а также выполнить еще ряд различных работ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что киевский городской ТЦК и СП Шевченковского района решил провести капитальный ремонт и реставрацию подвального помещения в сборном пункте за 6 миллионов гривен. Всего предусмотрено выполнение 173 различных видов работ.