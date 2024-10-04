Больше всего отличился рис: как изменились цены на популярные крупы в Украине

Есть актуальные ценники в магазинах

На украинском рынке выросли цены на популярные крупы – рис, гречку и макароны. Наименьшее удорожание произошло на последнюю бакалею.

Однако некоторые виды этих товаров по сравнению с прошлым месяцем даже подешевели. Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.

Согласно мониторингу, рис длинный 1 кг можно приобрести в среднем по 60,20 гривен. В сентябре его стоимость была меньше на 0,41 гривны, то есть 56,79 гривны.

Рис длинный пропаренный в октябре в среднем продается по 66,60 грн. Его цена за месяц не изменилась.

В то же время рис длинный стоит в среднем 65,72 гривны, что на 2,87 гривни меньше, чем в сентябре — 68,59 гривны.

Между тем, гречка в магазинах продается в среднем за 28,65 гривны. В сентябре ценник составлял 28,32 гривны, то есть на 0,33 гривны меньше.

В то же время макароны стоят в среднем 34,43 гривны. Их стоимость почти не изменилась по сравнению с сентябрем – 34,42 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине на 154% подорожал овощ борщевого набора. Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове, рассказала, почему он вырос в цене.