В Украине продолжает дорожать растительное масло

Стоимость в магазинах существенно отличается

На украинском рынке увеличились цены на некоторые товары из бакалеи. Стоимость растительного масла также выросла и кое-где разница между показателями за месяц составляет более 5 гривен.

Местами масло может стоить около 70 гривен. Об этом свидетельствуют данные с сайта Минфина.

Стоимость рафинированного масла в магазинах

Сейчас масло "Олейна" рафинированное 850 мл можно приобрести в среднем за 65,97 гривны. Наибольший ценник есть в Novus – 69,99 гривны. Месяцем ранее ее стоимость была меньше на 5,35 гривны, то есть 60,62 гривны.

В то же время масло "Щедрий Дар" рафинированное 850 мл в октябре стоит в среднем 61,86 гривны. Самый дорогой товар есть у Novus — 62,99 гривны. В сентябре средняя цена на этот товар была меньше на 1,5 гривны — 60,36 гривны.

Напомним, ранее Телеграф писал, что один овощ борщевого набора в Украине вырос в цене на 150% в течение года. Местами он подорожал с 7 до 17,3 гривны за килограмм.

В то же время на рынке почти вполовину подорожали баклажаны. Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове, рассказала о причинах положительной тенденции.