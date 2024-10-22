Активы за бесценок: друзья главы фракции "Европейская солидарность" в Киевсовете присвоили коммунальные объекты – расследование

Журналисты Bihus.Info обнаружили, что лица, приближенные к руководителю фракции "Европейская солидарность" в Киевском городском совете Владимиру Прокопиву, также занимающему должность заместителя главы КГГА, стали владельцами ряда объектов, которые были выведены из коммунальной собственности и выкуплены по заниженным ценам.

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.

"В окружении Владимира Прокопива – одни альтруисты и финансовые ангелы-хранители. Но ведь дружба должна быть взаимной, правда? Так что не стоит удивляться, что оба они внезапно стали владельцами коммунальных объектов Киева", — говорит издание о друзьях главы киевской "Евросолидарности".

Эти друзья – Александр Поштарюк и Андрей Стеценко – земляки Прокопива из Ивано-Франковска. Они прямо или косвенно являются собственниками: 300 кв. метров офисных помещений в центре Киева, земельного участка на Соломенке, заброшенных зданий на территории "Экспоцентра Украины", на Трухановом острове и у озера на Теремках.

"Приватизируют или арендуют другие люди, а затем, когда за этими объектами уже никто не наблюдает, тогда на горизонте появляется друг Прокопива", — отмечают расследователи.

Поштарюк продал Прокопиву дом площадью 600 кв. метров вместе с землей в элитном коттеджном городке "Коник" за 10 млн грн. Хотя его рыночная стоимость существенно выше.

"Имеем друга, настолько душевного, что постоянно подгоняет Прокопиву и его семье активы то по дешевке, то даром, то с отсрочкой… при этом источники финансирования всех этих покупок, инвестиций, строительства от имени самого друга непонятны", — отмечает издание.

Ранее у семьи Прокопив нашли ряд элитной недвижимости в столице, которая была приобретена по ценам ниже рыночных и на средства непонятного происхождения. Эти покупки начали появляться после того, как Прокопив 1,5 года возглавлял земельную комиссию, которая имеет наиболее коррумпированную репутацию, а затем долгое время был секретарем Киевсовета.

По данным СМИ, это уже не первый скандал с местными депутатами "Евросолидарности". В частности, недавно ГБР задержало депутата Хмельницкого горсовета Светлану Баранскую, у которой нашли незадекларированные 1,5 млн долларов и недвижимость.

А лидер фракции Порошенко в Днепровском горсовете Камиль Примаков и его супруга развлекались на Мальдивах в украшениях стоимостью более 10 млн грн.