Прогноз для міста на 21 та 22 листопада

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В эти выходные в Харькове начнет холодать, и похолодание продолжится на следующей неделе. С воскресенья в областном центре ожидается мокрый снег, который будет идти несколько дней.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Харьковской области, в субботу, 21 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, днем существенных осадков не прогнозируют. Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, ночью местами возможны порывы до 15–20 м/с. Ночью температура составит +4…+9 °C, днем – +6…+11 °C.

На воскресенье для Харькова прогнозируют одинаковый диапазон температур ночью и днем

В воскресенье, 22 ноября, станет прохладнее и начнет меняться погода. Ожидается облачность с прояснениями: ночью пройдет дождь с мокрым снегом, а днем существенных осадков не прогнозируют. Западный ветер – 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…+5 °C, днем – +2…+7 °C.

Суббота будет теплее воскресенья

В начале следующей недели похолодание станет сильнее, а мокрый снег будет идти еще несколько дней. В понедельник, 23 ноября, ожидается облачная погода. Ночью местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем – дождь с мокрым снегом. Местами вероятны гололед и гололедица на дорогах. Южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночью температура составит от +2 °C до -3 °C, днем – от +4 °C до -1 °C.

Во вторник, 24 ноября, сохранится облачная погода, ожидаются снег и мокрый снег. Местами возможно налипание мокрого снега, на дорогах – гололедица. Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, местами его порывы усилятся до 15–20 м/с. В течение суток температура воздуха будет колебаться от +3 °C до -2 °C.

Жителям Харькова стоит заранее подготовиться к прохладной и переменчивой погоде. В ближайшие дни пригодятся теплая одежда и непромокаемая обувь, а на дорогах важно быть особенно осторожными.

Как писал "Телеграф", в ноябре в Украине постепенно холодает, а в некоторых местах уже идет снег на фоне общего похолодания. Это дает более широкий контекст прогноза для Харькова: температура в городе снижается на фоне общего изменения погоды в стране.