Какие есть суммы помощи семьям погибших бойцов в Украине

Это предусмотрено законом

Семьям погибших военных предусмотрена значительная компенсация. Максимальная сумма составляет 15 миллионов гривен.

Об этом говорится в законе "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Некоторые суммы выплат зависят от прожиточного минимума.

Размер единовременной помощи, выплачиваемого в случае гибели (смерти) военнослужащего во время исполнения им обязанностей военной службы, не может составлять менее 15 миллионов гривен.

В то же время есть и другие суммы единовременного пособия

Согласно закону, выплата начисляется в размере:

750-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, — в случае гибели (смерти) военнослужащего, военнообязанного или резервиста в определенных случаях;

500-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, — в случае гибели (смерти) военнослужащего, военнообязанного или резервиста в определенных случаях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие выплаты получает семья военного, который пропал без вести.