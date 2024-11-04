Смогут ли пенсионеры получить тысячу от Зеленского

Есть одно важное условие

Президент Украины с 1 декабря поручил правительству выделить на каждого человека по 1 тысяче гривен. Может ли эту сумму получить пенсионер.

Эту выплату можно потратить на оплату коммуналки, украинские лекарства, билеты на поезд, оплатить мобильную связь, сходить в кино или театр. Однако некоторые летние лица могут не дождаться их, ведь граждане должны получить помощь через "Дію", как сказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает "На Пенсии".

Это приложение активно только на смартфоне, поэтому человек со старым кнопочным телефоном не сможет присоединиться к программе.

По его словам, "раздавать деньги всем, независимо от доходов – неэффективно и несправедливо". Поэтому лучше выплачивать помощь тем, кто в ней больше всего нуждается — пенсионерам, ВПЛ и малообеспеченным людям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что одна категория пенсионеров может остаться без серьезной прибавки к выплате. Ее могут забрать, если будет принят законопроект о бюджете Украины на следующий год.