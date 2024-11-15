Цены на основные виды мяса могут начать расти уже в конце осени

Эксперт объяснила, как изменилась стоимость на свинину, курицу и говядину в течение 2024 года

Эксперты прогнозировали, что заметное удорожание популярных видов мяса начнется зимой. Однако есть вероятность, что стоимость поползет вверх уже в конце осени.

Как сообщила ведущая научная сотрудница отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Наталья Копытец, передает 24 Канал, больше всего цены выросли на говядину гуляш, ведь его стоимость увеличилась на 20,9%.

Кроме того, в течение года также подорожали:

свиной ошеек – до 286,05 гривны за килограмм (+18,1%);

куриные бедра – до 125,00 гривны за килограмм (+9,6%);

свинина подбрюшина – до 179,00 гривны за килограмм (+9,5%);

свиной шашлык – до 238,03 гривны за килограмм (+9,1%);

куриное филе – до 174,50 гривны за килограмм (+8,7%);

другие виды мяса, напротив, снизились в цене в пределах 1,1-9,7%.

В то же время меньше всего изменилась розничная стоимость на свинину грудинку, ведь она подешевела на 1,1% — до 179,29 гривны за килограмм. А цена сала сократилась на 9,7%, и сейчас его можно приобрести за 234,0 гривны.

"Сокращение поголовья крупного рогатого скота, а затем и предложения говядины и телятины в торговой сети обуславливают рост цен на нее. Со свининой ситуация значительно лучше. Промышленное производство свинины в 2024 году выросло, а значит, увеличилось и предложение этого вида мяса в розничной торговли. Это в свою очередь повлекло за собой снижение розничных цен на отдельные виды мяса свиней и сало. Высокие цены на корма, горючее и энергетические ресурсы, являющиеся следствием полномасштабного вторжения России на территорию Украины, продолжают оказывать давление на себестоимость производства мяса в сторону ее повышения", — объяснила Копытец.

Итак, согласно прогнозу, в конце осени есть вероятность еще большего повышения розничных цен (до 5%) на основные виды мяса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал ото, какие товары удорожают зимой в Украине.