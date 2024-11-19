Госбюджет на 2025 год одобрила Рада. Какие его минусы

В нем предусмотрены колоссальные расходы

Во вторник, 19 ноября, Верховная Рада Украины в целом приняла проект Госбюджета Украины на 2025 год. Он предусматривает рекордные расходы.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. По его словам, законопроект поддержали 247 депутатов, воздержались — 12, а проголосовали против — 21.

"Рекордные расходы на уровне 3,94 трлн грн. Из них расходы на оборону составляют 2,22 трлн грн. Доход 2,3 трлн грн (сюда 141 млрд грн от налогового законопроекта 11416д)", — пишет нардеп.

Он отмечает, что Украина ожидает поступления около 38,4 млрд долларов внешнего финансирования.

Главные недостатки проекта, по мнению Железняка:

1,5 млрд на телемарафон "Единые новости";

Деньги на популизм – кэшбек/ 1000 грн от президента Украины Владимира Зеленского.

Премьер-министр Денис Шмыгань рассказал об основных пунктах Госбюджета 2025:

Все налоги граждан и бизнеса на следующий год будут направлены на оборону и безопасность нашей страны.

На программы помощи в социальной сфере предусмотрено около 421 млрд грн.

Расходы на образование составят почти 199 млрд грн, а на медицину 217 млрд грн.

В 2025 году ресурс местных бюджетов вырастет на 15%.

В то же время нардеп Алексей Гончаренко заявил, что не поддерживаю этот бюджет, ведь у него есть ряд проблемных мест. В частности, как минимум, нет четкой поддержки военных, о которой говорят в Плане победы и Плане стойкости. Нардеп назвал это позором.

"Деньги идут на дороги, на марафон, но не на войско. В бюджете остались заоблачные зарплаты для отдельных чиновников, кэшбеки, тогда как повышение зарплат и социальных выплат, так и не предусмотрено. Так для кого же этот бюджет? Для украинцев или для "своих"?" – пишет Гончаренко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что предусматривает "План стойкости" для экономики Украины, который Зеленский представил в Раде.