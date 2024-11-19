Финансирование ВСУ, пенсии и защита бизнеса: что предполагает План стойкости для экономики Украины

Еще запланировано приложение, которое будут утверждать с бизнесом

Во вторник, 19 ноября, президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде "План внутренней стойкости". Он содержит 10 пунктов, четвертый из них называется "Деньги" и касается экономической устойчивости Украины.

Президент заявил, что на год вперед нет угрозы нехватки финансирования для Сил обороны Украины. Кроме того, пенсии и зарплаты украинцам будут выплачиваться. На март 2025 года запланирована индексация пенсий на уровень инфляции.

"Мы смогли гарантировать на этот год и следующий полное финансовое обеспечение. Рисков для сил обороны и безопасности Украины из-за финансирования нет. В этом году и в следующем, независимо от политической турбулентности в мире, все зарплаты и пенсии в Украине будут выплачены по закону. У нас есть на это деньги", — сказал Зеленский.

В 2025 году планируется расширить государственные программы поддержки бизнеса и потребителей. Кроме того, будет также восстановлена программа "ЄПідтримка".

По словам Зеленского, к пункту плана "Деньги" будет приложение, которое будут утверждать с бизнесом. В целом он будет состоять в том, что все, что можем производить в Украине, должно закупаться в Украине. Предлагается реформировать государственные закупки так, чтобы укреплять украинского производителя.

Также президент говорил о детенизации и дерегуляции. План содержит вопросы безопасности ведения бизнеса и снижения давления от всех государственных институций.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие изменения будут в мобилизации в Украине по Плану стойкости Зеленского. Также мы писали, что в нем сказано о переговорах с Россией.