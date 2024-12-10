В Украине ограничат переводы с карты на карту. Какие банки введут лимиты

Новые ограничения коснутся определенной категории украинцев

Крупнейшие банки Украины поддержали введение новых ограничений карточных переводов. Они подписали соответствующий меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг".

Документ подписали Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, Универсал Банк, а также две банковские ассоциации: Независимая ассоциация банков Украины и Ассоциация украинских банков, пишет РБК-Украина. Меморандум открыт для подписания всеми банками.

Документом предусматривается введение ограничений на проведение исходящих переводов при отсутствии документального подтверждения доходов. Ограничения касаются всех переводов, в том числе через IBAN.

Какие будут лимиты

Для клиентов "высокого" уровня риска будет установлен лимит в сумме до 50 тысяч гривен в месяц, а для клиентов "среднего" и "низкого" уровня риска:

с 1 февраля 2025 года — в сумме до 150 тысяч гривен в месяц,

в месяц, с 1 июня 2025 года — в сумме до 100 тысяч гривен в месяц.

Кроме того, банки введут ограничение на количество счетов, открытых в одной валюте для одного клиента, на уровне не более трех счетов для клиентов без документально подтвержденных источников доходов. Это не касается депозитных, кредитных счетов и счетов, открытых для использования клиентами программ государственной поддержки ("еВосстановление", "Национальный кешбэк" и другие).

Для кого не будут действовать лимиты

В то же время лимиты не касаются клиентов с подтвержденными источниками доходов. В частности, зарплатных клиентов, а также волонтеров.

Клиенты, которые планируют осуществлять переводы сверх установленного лимита в месяц, обязаны предоставить документальное подтверждение доходов при установлении/пересмотре деловых отношений. При документальном подтверждении источников доходов банки-участники будут устанавливать/отменять лимиты на операции в соответствии с финансовой способностью таких клиентов, в т.ч. через контроль сумм поступлений на счета.

Документальное доказательство доходов предугадывает в т.ч. получение документов/информации в электронной форме, в частности, сформированные клиентом справки ОК5 и ОК7, налоговая декларация, зарплатные ведомости, подтверждение зачислений от государственных органов, и подтвержденные доходы членов семей, подтверждение волонтерской деятельности.

Как нововведения повлияют на ФОПов

Для новосозданных ФОП (до 6 мес) с суммой годового дохода согласно 1 группе налогообложения (высокий риск) вводится углубленное изучение его бизнес-деятельности при установлении деловых отношений (суть, масштаб и вид деятельности клиента, вид услуг/продуктов, за которым клиент обращается в банк, объем финансовых операций, которые планирует проводить клиент в банке в течение месяца и т.п.) и усиленный мониторинг операций по счету в соответствии с суммой среднемесячной дохода/месяц по 1 группе налогообложения. Для ФОП на общей системе налогообложения или упрощенной системе 2-3 группы будет происходить изучение клиента в соответствии с собственным рискоориентированным подходом.

Напомним, с 1 октября 2024 года Нацбанк установил на полгода предел в 150 тыс. грн в месяц для исходных переводов физических лиц с карты на карту (P2P, person-to-person). Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц. В то же время ограничение не применяется к счетам волонтеров, которые отвечают критериям, определенным постановлением, и к лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения.