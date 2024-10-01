В Украине ввели лимит на переводы с карты на карту: что это значит и кого затронет больше всего

Ограничение будет действовать в течение полугода

С 1 октября в Украине начинает действовать ряд нововведений. В частности вводится лимит для переводов с карты на карту.

"Телеграф" рассказывает, что изменится. С 1 октября начинают действовать лимиты на P2P-переводы (переводы с карты на карту). Как пояснили в Нацбанке, цель этого шага в том, чтобы уменьшить объемы теневых операций и усилить контроль за финансовыми потоками в стране.

Теперь максимальная сумма переводов "с карты на карту" для физических лиц не может превышать 150 000 гривен в месяц. Ограничение не навсегда — оно будет действовать в течение полугода и касается только исходных переводов по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.

При этом новые правила не распространяются на определенные категории и виды операций. В частности, лимит не будет применяться к счетам волонтеров, соответствующих определенным критериям, и лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают установленное ограничение. Кроме того, лимит не распространяется на переводы между собственными счетами клиента в пределах одного банка и операции юридических лиц.

Также введенные ограничения не касаются переводов по реквизитам IBAN. Это позволит гражданам производить необходимые платежи без дополнительных препятствий.

Новые правила могут создать проблемы тем, кто регулярно осуществляет значительные переводы между карточками разных банков и счетов. Это могут быть фрилансеры, предприниматели, работающие неофициально и т.д.

Как сообщал "Телеграф", в Украине с 1 октября 2024 года также существенно возрастут налоги. Вырастет военный сбор и не только.