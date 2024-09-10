"Похоже на борьбу со схемой": в Раде оценили новые карточные ограничения НБУ для украинцев

Народный депутат Нина Южанина рассказала "Телеграфу", кого затронут новые валютные лимиты для уезжающих за границу украинцев

Использование гражданами валютных карт украинских банков за рубежом со вторника, 10 сентября, ограничивается Национальным банком Украины (НБУ). На этот раз ужесточение требований к карточным лимитам будут касаться покупки драгоценностей и частично расчетов за недвижимость.

Накануне в центральном банке (ЦБ) новые карточные правила объясняли якобы противодействием "непродуктивному оттоку капитала из Украины".

"Телеграф" подробно расспросил Нину Южанину (члена Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики; народного депутата из фракции "ЕС"), что означает данная инициатива регулятора и каким образом такое решение может затронуть рядовых украинцев, выезжающих за границу (например, для командировок, волонтерских поездок или отдыха).

— Чем именно можно объяснить такой шаг регулятора по усилению требований к использованию карт? Можно ли считать, что это решение ЦБ является своеобразным скрытым "налогом на роскошь"?

— Еще раз пересмотрела, как Национальный банк во время военного положения устанавливал различные ограничения (периоды этих установленных лимитов и так далее), даже удивилась, что по расчетам карточкой в иностранной валюте за пределами Украины не было таких усилений. Это меня немного удивило, хотя если проследить всю систему, чтобы такие средства появились на счете физического лица-резидента Украины, то он (счет. — Авт.) проходит все существующие этапы контроля (ограничений).

Мы знаем, что только на 100 тысяч гривен в день можно купить валюты (это в эквиваленте чуть больше 2 тысяч евро или долларов США), и их нужно положить на валютный счет. Такой путь ограничений уже действует.

Поэтому, когда сейчас Нацбанк объявил о новых ограничениях, это немного интересно. В частности, интересно, что ограничения касаются определенных кодов товаров (5094 — драгоценные камни, ювелирные изделия, в том числе золото и др. драгоценные металлы; 5944 — часы и серебряные изделия; 5972 — магазины монет и марок. — Авт.).

Очевидно, в центробанке провели анализ, происходивший с движением денег по валютным карточкам, и увидели вновь какую-то разработанную или примененную некую "схему" в использовании этих средств.

Потому что мы же понимаем: условно говоря, даже в случае наличия валютной карточки и при, не дай Бог введении в Украине каких-либо ограничений, то где бы ты ни был (внутри страны, или за ее пределами), ты не сможешь воспользоваться этими денежными средствами.

Следовательно, очевидно, в ЦБ нашли какие-то пути использования этих средств. Не исключаю, что это связано с приобретением золота как драгоценного металла и прочего. Именно поэтому соответствующие коды указаны в ограничении, но в эквиваленте 100 тыс. грн в месяц.

— Все-таки, эти лимиты будут касаться уезжающих за пределы Украины среднестатистических украинцев?

– Всех. Сейчас, как мне кажется, у подавляющего большинства у наших граждан есть банковские валютные карты. Эти средства открыты в отечественных банковских учреждениях, и клиенты использовали эти деньги для, скажем, покупки часов, ювелирных изделий или продукции из серебра. Точно не знаю, пользуются ли сейчас украинцы такими карточками для приобретения данных вещей, и вообще покупают ли их. Наверное, покупают.

Еще раз повторюсь: решение НБУ продиктовано результатами анализа расходования средств, куда украинцы направляют эти деньги. Скорее всего, похоже на борьбу с какой-нибудь очередной сомнительной историей, которую кто-то выстроил на этом всем (на таких валютных операциях. — Авт.).

Относительно второго введенного ограничения, то оно касается 500 тысяч гривен в месяц, и именно по сделкам с кодом торговца 6513 (агенты и менеджеры по недвижимости). Кажется, в этом случае есть понимание, что речь идет о сумме немного более 10 тыс. евро. Эта сумма относительно невелика.

Очевидно, она вкладывается в месячную оплату за аренду больших домов (которые, как я слышала, возможно снимают некоторые наши украинцы за пределами страны). Но в данном случае точно речь не идет о покупке недвижимости за границей. Разве что, вероятно, будут какие-то рассрочки, оформляемые людьми и т.д.

Как указал Национальный банк, этот лимит учитывает потребности находящихся за рубежом украинцев (в месяц и в полной мере). Очевидно, в НБУ провели для этого некий анализ.

Увидим впоследствии мотивы регулятора, когда его возможно обнародуют, и все-таки, что именно они увидели при таком анализе, а также почему этот шаг в центробанке были вынуждены сделать.

Для справки:

Отметим, что НБУ является центральным банком Украины со специальным статусом, особым центральным органом государственного управления. Его полномочия, задачи, функции и принципы организации определяются Конституцией, отдельным законом о Нацбанке, а также другими нормативно-правовыми актами.

Регулятор является экономически самостоятельным органом, независимым государственным институтом со спецстатусом (формально он не подчиняется ни правительству, ни какому-либо отдельному министерству или органу власти). Его главная функция – обеспечивать ценовую и финансовую стабильность в государстве, а также способствовать экономическому росту.

При этом Совет НБУ состоит из девяти членов: четыре человека назначаются парламентом; четыре должностных лица — президентом Украины, а глава НБУ автоматически входит в этот Совет (по статусу его должности). В свою очередь глава центробанка назначается ВР по представлению президента.