В Україні обмежать перекази з картки на картку. Які банки введуть ліміти

Нові обмеження торкнуться певної категорії українців

Найбільші банки України підтримали запровадження нових обмежень карткових переказів. Вони підписали відповідний меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг".

Документ підписали Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, Універсал Банк, а також дві банківські асоціації: Незалежна асоціація банків України та Асоціація українських банків, пише РБК-Україна. Водночас меморандум відкритий для підписання усіма банками.

Документом передбачається введення обмежень на проведення вихідних переказів за відсутності документального підтвердження доходів. Обмеження стосуються всіх переказів, зокрема й через IBAN.

Які будуть ліміти

Для клієнтів "високого" рівня ризику буде встановлено ліміт у сумі до 50 тисяч гривень на місяць, а для клієнтів "середнього" та "низького" рівня ризику:

з 1 лютого 2025 року — в сумі до 150 тисяч гривень на місяць,

на місяць, з 1 червня 2025 року — в сумі до 100 тисяч гривень на місяць.

Крім того, банки введуть обмеження на кількість рахунків, відкритих у одній валюті для одного клієнта, на рівні не більше трьох рахунків для клієнтів без документально підтверджених джерел доходів. Це не стосується депозитних, кредитних рахунків та рахунків, відкритих для використання клієнтами програм державної підтримки ("єВідновлення", "Національний кешбек" та інші).

Для кого не діятимуть ліміти

Водночас ліміти не стосуються клієнтів з підтвердженими джерелами доходів. Зокрема зарплатних клієнтів, а також волонтерів.

Клієнти, які планують здійснювати перекази понад встановлений ліміт на місяць, зобов’язані надати документальне підтвердження доходів під час встановлення/перегляду ділових відносин. При документальному підтвердженні джерел доходів, банки-учасники будуть встановлювати/скасовувати ліміти на операції відповідно до фінансової спроможності таких клієнтів, в т.ч. через контроль сум надходжень на рахунки.

Документальне підтвердження доходів передбачає в т.ч. отримання документів/інформації в електронній формі, зокрема сформовані клієнтом довідки ОК5 та ОК7, податкова декларація, зарплатні відомості, підтвердження зарахувань від державних органів, та підтверджені доходи членів родин, підтвердження волонтерської діяльності.

Як нововведення вплинуть на ФОПів

Для новостворених ФОП (до 6 міс) із сумою річного доходу згідно 1 групи оподаткування (високий ризик) запроваджують поглиблене вивчення його бізнес-діяльності під час встановлення ділових відносин (суть, масштаб та вид діяльності клієнта, вид послуг/продуктів, за якими клієнт звертається до банку, обсяг фінансових операцій, які планує проводити клієнт у банку протягом місяця тощо) та посилений моніторинг операцій по рахунку відповідно до суми середньомісячного доходу/місяць по 1 групі оподаткування. Для ФОП на загальній системі оподаткування або спрощеній системі 2-3-ї групи відбуватиметься вивчення клієнта відповідно до власного ризикоорієнтованого підходу.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року Нацбанк встановив на пів року ліміт у 150 тис. грн на місяць для вихідних переказів фізичних осіб із картки на картку (P2P, person-to-person). Ліміт діє тільки на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Водночас обмеження не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, і до осіб, щомісячні доходи яких із підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження.