В Украине хотят снова ограничить переводы с карты на карту. Кого это может коснуться

Новые ограничения могут затронуть определенную категорию украинцев

Украинские банки планируют ввести новые ограничения карточных переводов. Они будут предусматривать единый месячный предел операций по счету клиента-физлица, после превышения которого будет проводиться усиленный финмониторинг источников происхождения клиентских средств.

Об этом пишет информационное агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на нескольких участников рынка. Украинские банки могут подписать соответствующий совместный меморандум уже на следующей неделе

Прогнозируется, что в нем будет предусмотрено поэтапное снижение месячного лимита сделок, после превышения которого при отсутствии подтвержденных доходов будет проводиться усиленный финмониторинг. Как отметил один из собеседников агентства, изначально может быть введен предел 150 тыс. грн в месяц с 1 января 2025 года, а с 1 июля он будет снижен до 100 тыс. грн в месяц.

Могут ограничить не только P2P-операции

По словам другого источника, речь пойдет не только о переводах с карты на карту — P2P-операции, которые Нацбанк Украины уже ограничил 150 тыс. грн в месяц в одном банке, но и о переводах IBAN. Собеседник отметил, что первый месяц ограничений НБУ показал, что объем P2P-операций снизился на 5,2 млрд грн, однако одновременно переводы IBAN выросли на 4 млрд грн.

Также отмечается, что обе банковские ассоциации НАБУ и АУБ принимают участие в этой инициативе. И уже около половины банков предварительно ее одобрили. Предполагается, что к меморандуму присоединится подавляющее большинство банков, и он может заменить соответствующую регуляцию Национального банка, действие которой истекает 1 апреля следующего года.

Напомним, с 1 октября 2024 года Нацбанк установил на полгода предел в 150 тыс. грн в месяц для исходящих переводов физических лиц с карты на карту (P2P, person-to-person). Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц. В то же время ограничение не применяется к счетам волонтеров, которые отвечают критериям, определенным постановлением, и к лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения.