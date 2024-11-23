Шпаргалка для будущих миллионеров: куда вкладывают деньги главы НБУ

Ожидаемая стратегия

Украинские журналисты проанализировали декларации нескольких глав НБУ и выяснили, куда они предпочитают инвестировать собственные деньги и как относятся к национальной валюте. Как оказалось, свои денежные активы они поголовно вкладывают в доллары и евро, а на гривневых счетах имеют "мизер".

При этом каждый из них "продолжал убеждать население в стабильности отечественного валютного рынка и гривни, а также в безопасности украинских банков, где следует открывать счета". Об этом в своем материале сообщает "Обозреватель".

Так, за время своего существования у НБУ было 12 руководителей. Некоторые из них уходили со своего поста тихо и без лишней шумихи, а некоторые попадали в громкие скандалы. Однко всех их объединяло одно — отношение к своим деньгам и выбор валюты в которую они инвестировали.

Журналисты сайта "Обозреватель" проанализировали ﻿пять деклараций глав НБУ и вот, что из этого вышло.

Степан Кубив — хранит наличные в долларах

Степан Кубив возглавил НБУ после февраля 2014 года и тихо ушел 19 июня того же года. При его руководстве НАПК и его реестра еще не было, поэтому денежные активы Кубива оценили благодаря декларации, которую он подал в качестве действующего нардепа. Он заявил за 2023 год следующие наличные активы:

155 тысяч $

27 тысяч €

450 тысяч гривен (около $12,3 тыс. в пересчете по официальному курсу НБУ того времени)+в банке у него с супругой есть два гривневых счета на общую сумму 369 тысяч гривен.

Валерия Гонтарева — предпочитает депозиты в инвалюте

Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк с 2014 года по 2017, после чего ушла в отпуск и уехала из Украины. Против нее следователи возбуждали разные уголовные производства, но она призвала их "приезжать для разговоров к ней за границу".

Последнюю декларацию в НАПК она подала в марте 2019-го за январь – март 2018 года. Гонтарева на тот момент не заявляла наличные сбережения, но задекларировала солидные депозиты в долларе.

оформленный на нее лично в государственном Укрэксимбанке – на $4,7 млн ($2,7 млн заявляла на момент назначения).

При этом у ее сына Никиты был счет в банке Великобритании с размещенными на нем 148 тыс. британских фунтов стерлингов. У другого сына Антона и мужа было несколько гривневых счетов на 2,1 млн грн.

Яков Смолий доверяет доллару

Смолий был назначен главой НБУ в 2018 году и ушел в июле 2020 года, как он сам заявлял, из-за "политического давления". Он был первым соратником Гонтаревой и также "отметился" в ряде скандалов. И его гривневые накопления также сильно уступают инвалютным.

Его активы представляют собой:

вклад в долларах в государственном Укрэксимбанке на $3,8 млн. Там же на евросчете у его семьи заявлено еще €1,2 тыс., а также два валютных счета в Райффайзен Банке Аваль – $2,4 тыс. и €2,6 тыс. Это данные последней декларации главного банкира, после увольнения за 2020 год.

11 гривневых счетов в разных банках на 11,2 млн грн.

Кирилл Шевченко — почти все деньги хранит в иностранной валюте

Шевченко стал главой НБУ в 2020 года и ушел с должности в начале октября 2022 года с официальной формулировкой "по состоянию здоровья". Затем выехал из Украины и заявил о политическом преследовании.

В последней декларации (за 2022 год) Шевченко заявил следующих активах, которыми он владеет совместно с женой Юлией:

наличные сбережения — $299 тыс.; €25 тыс. и 230 тыс. грн.

Также он сообщил о шести счетах семьи в трех банках в Австрии и одном в Швейцарии (Banque Lombard Odier) в долларе и евро на общую сумму $23,5 тыс. и €852,9 тыс.

Наибольший вклад – на €754 тыс. – в HSP Rechtsanwälte в Вене оформлен на Юлию Шевченко.

Андрей Пышный — "агитирует" за гособлигации и хранит наличные в инвалюте

Пышный назначен главой НБУ 7 октября 2022 года и руководит им до сих пор. Он подчеркивает привлекательность гособлигаций в гривне, имеющих налоговые льготы.

В своей декларации за 2023 год он сообщил, что его жена Людмила приобрела 468 гособлигаций номинальной стоимостью 36 568 грн каждая (общей стоимостью 17,1 млн грн).

Также Пышный сообщил о таких валютных наличных сбережениях семьи:

$85 тыс.

€72 тыс.

На валютных счетах у супругов $415,5 тыс. и на гривневых – 3,8 млн грн в Ощадбанке, ОТП Банке и Банке Восток. Еще главный банкир Украины сообщил, что жена одолжила ему лично 10,6 млн грн и 31 млн грн – партнерским бизнес-проектам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что глава НБУ Андрей Пышный строит имение почти на 900 квадратных метров рядом с главой "Укрборга" возле коттеджного городка Riviera Village. Пышный знаком с "Укрборгом" еще со времен своей работы в "Ощадбанке", когда государственный банк сотрудничал с этими коллекторами. Позже семья Пышного стала бизнес-партнером совладельца "Укрборга" Сергея Слюсаренко.