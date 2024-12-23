Когда вернувшимся из "самоволки" военным возобновят их выплаты

Есть одно главное условие, при котором выплаты и денежное обеспечение бойца, который был в СОЧ, будут начисляться

Украинские военнослужащие, решившие самовольно оставить воинскую часть (СОЧ), могут вернуться в ВСУ без уголовного наказания и возобновить свое денежное обеспечение. Сумма и виды, входящих в него выплат, не изменятся.

Возобновление денежного обеспечения для тех, кто пришел из "самоволки", произойдет после официального приказа о зачислении в резервный батальон. Об этом заявил начальник отдела коммуникаций Главного управления Военной службы правопорядка Сергей Кузьменко.

Он говорит, что с начала СОЧ и до приказа о зачислении в резервный батальон денежное обеспечение не осуществляется. Такое правило касается и обеспечения вещевым имуществом.

"Когда командир издает приказ по строевой части, что военнослужащий зачислен в резервный батальон, ему возобновляется выплата денежного обеспечения, осуществляется обеспечение вещевое, пищевое, а также возобновляются все льготы в соответствии с действующим законодательством", — пояснил Кузьменко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, возобновят ли боевые выплаты тем военным, которые пришли из "самоволки".