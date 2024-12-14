Как изменится пенсия в Украине в 2025 году

"Телеграф" расскажет, как изменится уровень пенсий в Новом году

С 1 января 2025 года максимальная пенсия в Украине не будет расти.

Об этом речь идет в Бюджетной декларации на 2025—2027 годы, опубликованной на сайте Кабинета министров Украины. Повышать максимальный уровень пенсий не будут в связи с тем, что прожиточный минимум в следующем году не будет меняться.

В максимальную пенсию будут включены все доплаты и надбавки, но не входят надбавка отдельным категориям лиц, которые имеют особые заслуги перед Украиной.

В соответствии с законодательством Украины, максимальную пенсию в Украине могут получать народные депутаты, государственные служащие, сотрудники органов местного самоуправления и ученые. С 1 января 2024 года размер максимальной пенсии в Украине составил 23 610 гривен.

Между тем в Пенсионном фонде напомнили: для того, чтобы с 1 января 2025 года можно было выйти на пенсию в 60 лет, необходимо приобрести не менее 32 лет страхового стажа для мужчин и женщин. Те, у кого по достижении 60 лет нет достаточного страхового стажа, будут иметь право на пенсию в 63 года при наличии стажа от 22 до 31 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, у некоторых пенсионеров выплата может вырасти до 1500 гривен.