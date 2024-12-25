В Украине растут цены на молочку: что подорожало больше всего и чего ждать дальше

Среди причин, которые повлияли на удорожание товаров — уменьшение количества поголовья, поэтому цены в дальнейшем будут колебаться в зависимости от надоев

На украинском рынке уже некоторое время наблюдается негативная тенденция на молочные продукты. Эксперт прогнозирует, что в дальнейшем цена будет зависеть от надоев.

В период сентября-декабря больше всего в цене выросло масло — с 70-80 гривен до более 100 гривен, как объяснил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в комментарии для "24 Канала".

Среди причин, которые повлияли на подорожание молочных продуктов является повышение стоимости молокосырья. Кроме того, рост цен произошел из-за сокращения предложения молока на украинском рынке, которое, в свою очередь, было уменьшено из-за снижения количества поголовья в хозяйствах. На сокращение коров с большей интенсивностью повлияли военные действия.

"В то же время рост затрат на производство молока, связанный с увеличением стоимости кормов и других ресурсов, привел к повышению себестоимости продукции", — добавляет аналитик.

По его прогнозу, стоимость молочных продуктов в дальнейшем будет зависеть от надоев, объем которых зимой меньше, чем летом.

Кроме того, куриные яйца так же будут дорожать в период осени-зимы из-за дополнительных расходов на обогрев и освещение. Однако цены на них должны стабилизироваться весной, потому что увеличится предложение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как изменилась стоимость кутьи за год, если некоторые продукты для нее подорожали более чем на 100%.