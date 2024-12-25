На какую пенсию можно рассчитывать, если нет стажа

Для украинцев, не наработавших необходимое количество стажа, могут оформить соцпенсию, размер которой в 2025 году, вероятно, составит 3000 гривен

Чтобы выйти на пенсию на законных условиях, украинцам нужно иметь норму страхового стажа и достичь определенного возраста. Если они работали неофициально и не имеют минимальных 15 лет стажа, то государством предусмотрена социальная выплата или помощь.

В 2024 году размер социальной пенсии составляет прожиточный минимум, то есть 2093 гривны. В следующем году он может вырасти до 2500-3000 гривен, однако сумма будет зависеть от уровня инфляции и экономической ситуации в стране, пишет "24 Канал".

Отмечается, если лицо не имеет стажа (минимальных 15 лет) и дополнительных источников дохода, оно может оформить помощь для малоимущих. Для этого нужно обратиться в органы социальной защиты. Размер выплаты будет рассчитываться индивидуально в зависимости от совокупного дохода семьи.

В то же время, сумма социальной пенсии не зависит от зарплаты или взносов в Пенсионный фонд. Ее могут назначить только после достижения 60 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что части украинцев могут назначить пенсию в размере 100% от зарплаты.