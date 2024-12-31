Минимальная пенсия заморозится в 2025? Какие суммы будут получать украинцы

В следующем году не стоит ожидать увеличения минимальной пенсии

В Украине в 2025 году не изменится прожиточный минимум, а вместе с ним и минимальная пенсия. Повышения такой выплаты не следует ожидать и в 2026-2027 годах.

Согласно бюджетной декларации на 2025-2027 год, как передает "На пенсии", в течение 2025-2027 годов пенсионерам не будут увеличивать выплаты, в том числе и минимальные.

В настоящее время минимальные пенсии исчисляются в зависимости от возраста личности и количества страхового стажа. В Украине есть следующие суммы выплат:

3370 гривен получают лица в возрасте от 65 лет и старше, не работающие и страховой стаж которых составляет не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин;

3370 насчитывают для лиц, которым исполнилось 80 лет и старше, страховой стаж которых составляет не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин;

3240 гривен осуществляют для лиц от 70 до 80 лет, страховой стаж которых составляет не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин (даже если они продолжают работать);

2980 гривен выплачивают для пенсионеров в возрасте до 70 лет при наличии полного стажа (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин);

2725 гривен принадлежат другим пенсионерам, которые не работают, а также не имеют вышеупомянутого стажа.

Ранее "Телеграф" писал, что для некоторых пенсионеров могут отменить выплаты в 2025 году.