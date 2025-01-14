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С 1 февраля выплаты за пропавшего без вести или пленного бойца смогут получить еще некоторые члены семьи: кто именно

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Военная форма
Военная форма. Фото Слово и дело

Выплаты бойцов, которые в плену или без вести пропали, будут получать ближайшие члены семьи и те, кто не входит в первую группу родства

С 1 февраля 2025 года выплаты за пропавших без вести военных или попавших в плен будут получать ближайшие члены семьи. Сумма такого начисления будет распределена равными частями между всеми.

Между ближайшими членами семьи будет распределено 50% денежного обеспечения военного, пропавшего без вести или попавшего в плен. Об этом говорится в медиа "Восемнадцать три нуля".

Кто имеет право на выплату

Согласно данным, денежное обеспечение военного будет выплачиваться:

  • жене (мужу);
  • законному представителю несовершеннолетних детей;
  • детям среди лиц с инвалидностью с детства или их законным представителям;
  • родителям военных (кроме получающих от него алименты, а также родителей, лишенных родительских прав).

Начисление такой выплаты может быть при условии, если военный заблаговременно не составил личное распоряжение, в котором он самостоятельно решил распределить средства.

В то же время, если у бойца нет представителей первой очереди, то 20% денежного обеспечения будет начисляться:

  • совершеннолетним детям;
  • родным братьям (сестрам);
  • законным представителем которых является военнослужащий.

Ранее "Телеграф" писал о том, как военному можно увеличить размер своего денежного обеспечения.

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#Выплаты #Плен #Денежное обеспечение #Пропавшие безвести #Выплаты военным