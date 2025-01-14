С 1 февраля выплаты за пропавшего без вести или пленного бойца смогут получить еще некоторые члены семьи: кто именно
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Выплаты бойцов, которые в плену или без вести пропали, будут получать ближайшие члены семьи и те, кто не входит в первую группу родства
С 1 февраля 2025 года выплаты за пропавших без вести военных или попавших в плен будут получать ближайшие члены семьи. Сумма такого начисления будет распределена равными частями между всеми.
Между ближайшими членами семьи будет распределено 50% денежного обеспечения военного, пропавшего без вести или попавшего в плен. Об этом говорится в медиа "Восемнадцать три нуля".
Кто имеет право на выплату
Согласно данным, денежное обеспечение военного будет выплачиваться:
- жене (мужу);
- законному представителю несовершеннолетних детей;
- детям среди лиц с инвалидностью с детства или их законным представителям;
- родителям военных (кроме получающих от него алименты, а также родителей, лишенных родительских прав).
Начисление такой выплаты может быть при условии, если военный заблаговременно не составил личное распоряжение, в котором он самостоятельно решил распределить средства.
В то же время, если у бойца нет представителей первой очереди, то 20% денежного обеспечения будет начисляться:
- совершеннолетним детям;
- родным братьям (сестрам);
- законным представителем которых является военнослужащий.
Ранее "Телеграф" писал о том, как военному можно увеличить размер своего денежного обеспечения.