С 1 февраля выплаты за пропавшего без вести или пленного бойца смогут получить еще некоторые члены семьи: кто именно

Выплаты бойцов, которые в плену или без вести пропали, будут получать ближайшие члены семьи и те, кто не входит в первую группу родства

С 1 февраля 2025 года выплаты за пропавших без вести военных или попавших в плен будут получать ближайшие члены семьи. Сумма такого начисления будет распределена равными частями между всеми.

Между ближайшими членами семьи будет распределено 50% денежного обеспечения военного, пропавшего без вести или попавшего в плен. Об этом говорится в медиа "Восемнадцать три нуля".

Кто имеет право на выплату

Согласно данным, денежное обеспечение военного будет выплачиваться:

жене (мужу);

законному представителю несовершеннолетних детей;

детям среди лиц с инвалидностью с детства или их законным представителям;

родителям военных (кроме получающих от него алименты, а также родителей, лишенных родительских прав).

Начисление такой выплаты может быть при условии, если военный заблаговременно не составил личное распоряжение, в котором он самостоятельно решил распределить средства.

В то же время, если у бойца нет представителей первой очереди, то 20% денежного обеспечения будет начисляться:

совершеннолетним детям;

родным братьям (сестрам);

законным представителем которых является военнослужащий.

Ранее "Телеграф" писал о том, как военному можно увеличить размер своего денежного обеспечения.