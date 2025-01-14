З 1 лютого виплати за зниклого безвісти або полоненого бійця зможуть отримати ще деякі члени родини: хто саме
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Виплати бійців, що в полоні або безвісти пропали, отримуватимуть найближчі члени родини та ті, хто не входить у першу групу спорідненості
З 1 лютого 2025 року виплати за зниклих безвісти військових або тих, які потрапили в полон, отримуватимуть найближчі члени родини. Сума такого нарахування буде розподілена рівними частинами між всіма.
Між найближчими членами родини буде розподілено 50% грошового забезпечення військового, який зник безвісти або потрапив у полон. Про це йдеться у медіа "Вісімнадцять три нулі".
Хто має право на виплату
Згідно з даними, грошове забезпечення військового виплачуватиметься:
- дружині (чоловіку);
- законному представнику неповнолітніх дітей;
- дітям з-поміж осіб з інвалідністю з дитинства або їхнім законним представникам;
- батькам військових (крім тих, що отримують від нього аліменти, а також батьків, позбавлених батьківських прав).
Нарахування такої виплати можливо за умови, якщо військовий заздалегідь не склав особисте розпорядження, у якому він самостійно вирішив розподілити кошти.
Водночас якщо у бійця немає представників першої черги, то 20% грошового забезпечення нараховуватиметься:
- повнолітнім дітям;
- рідним братам (сестрам);
- законним представником яких є військовослужбовець.
Раніше "Телеграф" писав про те, як військовому можна збільшити розмір свого грошового забезпечення.