З 1 лютого виплати за зниклого безвісти або полоненого бійця зможуть отримати ще деякі члени родини: хто саме

Виплати бійців, що в полоні або безвісти пропали, отримуватимуть найближчі члени родини та ті, хто не входить у першу групу спорідненості

З 1 лютого 2025 року виплати за зниклих безвісти військових або тих, які потрапили в полон, отримуватимуть найближчі члени родини. Сума такого нарахування буде розподілена рівними частинами між всіма.

Між найближчими членами родини буде розподілено 50% грошового забезпечення військового, який зник безвісти або потрапив у полон. Про це йдеться у медіа "Вісімнадцять три нулі".

Хто має право на виплату

Згідно з даними, грошове забезпечення військового виплачуватиметься:

дружині (чоловіку);

законному представнику неповнолітніх дітей;

дітям з-поміж осіб з інвалідністю з дитинства або їхнім законним представникам;

батькам військових (крім тих, що отримують від нього аліменти, а також батьків, позбавлених батьківських прав).

Нарахування такої виплати можливо за умови, якщо військовий заздалегідь не склав особисте розпорядження, у якому він самостійно вирішив розподілити кошти.

Водночас якщо у бійця немає представників першої черги, то 20% грошового забезпечення нараховуватиметься:

повнолітнім дітям;

рідним братам (сестрам);

законним представником яких є військовослужбовець.

Раніше "Телеграф" писав про те, як військовому можна збільшити розмір свого грошового забезпечення.