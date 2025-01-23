Выплату "Теплая зима" получат еще более 5 тыс семей. Кто в списке счастливчиков

Денежная помощь в 6500 гривен рассчитана на приобретение теплых вещей

Украинцы, которые отвечают определенным критериям, могут получить денежную помощь в 6500 гривен согласно программе "Зимняя е Поддержка" (Ред. в укр. вар зимова єПідтримка). Лицам, которым не начислили ее до 2024 года, выплатят в текущем году.

Такая выплата предусмотрена детям из малообеспеченных семей, семьям с детьми из числа наиболее уязвимых ВПЛ, а также у которых есть взрослые с инвалидностью I группы, чтобы они смогли приобрести для детей теплые вещи на зиму. Программа была введена Министерством социальной политики.

"К сожалению, из-за отключения электроэнергии в декабре и невозможности начислить помощь из-за необходимости уточнения данных, часть семей не смогли вовремя получить выплату. Чтобы обеспечить получение помощи всем украинцам, которые имеют на нее право, Правительство приняло решение провести доначисление тем, кому помощь не была выплачена в 2024 году по техническим причинам, однако люди имели на нее право", — отметили в сообщении.

Поэтому около 5 тысяч человек смогут получить финансовую помощь Теплая зима размером в 6500 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ежемесячные выплаты некоторых украинцев вырастут на 2500 гривен.