На какую пенсию может рассчитывать в 2025 мужчина, имея 25 тыс грн зарплаты

Превысит ли пенсия 10 тысяч гривен, разбирался "Телеграф"

Пенсия в Украине колеблется в зависимости от количества страхового стажа и возраста выхода на пенсию. Кроме того, если размер заработной платы достаточно маленький, то и пенсия украинца будет соответствующей.

Однако какой ожидается сумма пенсионного начисления в текущем году, если зарплата украинца достигает 25 тысяч гривен, расскажет "Телеграф". Приблизительный размер выплаты высчитал пенсионный калькулятор.

Если заработная плата 60-летнего мужчины не превышала 25 тысяч гривен, он имеет 32 года страхового стажа и хочет выйти на пенсию в 2025 году, то в феврале ему начислят 8764 гривны.

Такая сумма актуальна, если лицо будет оформлять пенсию на общих условиях и без учета льготных категорий населения – ветеран войны, дети войны, почетный донор, лицо, имеющее особые заслуги перед Родиной и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что годы обучения в ВУЗе могут отнести в страховой стаж. Дополнительные несколько лет получат те, кто учился до определенного периода.

Кроме того, в Украине в марте ожидается индексация выплат. Эксперты рассказали, насколько вырастут пенсии у тех, кто имеет 3, 5 и 10 тысяч гривен.