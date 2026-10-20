Старая мебель может выглядеть современно: как можно обновить советское кресло (фото)

Изношенное кресло стало стильным

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Старую мебель не обязательно выбрасывать, ведь даже изношенное кресло можно превратить в стильный предмет интерьера.

Украинец под ником restavrator_kh показал в соцсети Threads пример реставрации, продемонстрировав, как изменился облик кресла после обновления обивки.

Старое кресло больше не выглядит потрепанным

На фото видно кресло до и после реставрации. Ранее оно было обтянуто красной тканью, имевшей заметные следы использования. После обновления мебель получила сдержанный серый оттенок, а сиденья и спинка выглядят значительно опрятнее.

Как это можно сделать

Чтобы отреставрировать старое кресло, сначала нужно оценить состояние каркаса, ножек и подлокотников. При необходимости конструкцию ремонтируют, а старую обивку снимают. Далее проверяют наполнитель: если поролон просел или повредился, его заменяют. Затем подбирают новую мебельную ткань, вырезают детали по форме кресла и закрепляют их с помощью мебельного степлера.

Деревянные подлокотники можно отшлифовать и покрыть лаком или маслом. В результате старая мебель получает вторую жизнь, а владелец может сэкономить на покупке нового кресла. Такая реставрация – отличный пример того, как немного работы помогает обновить интерьер без кардинальных затрат.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как украинец превратил старые бабушкины стулья в обновленную мебель и показал результат на фото.