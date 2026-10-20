Драники получаются бледными и жирными: проверьте, что вы делаете не так

Раскрываем секрет хрустящей корочки и нежной серединки

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Золотистые драники с хрустящей корочкой и нежной серединой — любимое блюдо многих. Но на практике они нередко выходят бледными, расползаются и буквально пропитываются маслом. Чаще всего это происходит из-за нюансов, которые не учитывают во время приготовления драников.

Рассказываем, как приготовить идеальные драники.

Для приготовления драников подходит не любой картофель. Для этого блюда лучше выбирать рассыпчатый картофель с высоким содержанием крахмала. В нем меньше воды, поэтому масса лучше схватывается, а готовые оладьи снаружи хрустят, внутри остаются мягкими. Из украинских сортов хорошо подходят "Слов'янка", "Беллароза", "Гранада" и "Невська".

Пять ошибок, из-за которых драники "пьют" масло

Слишком слабый огонь. Если сковорода недостаточно горячая, драники долго лежат в масле и впитывают его. Из-за этого они выходят бледными и жирными. Жарьте на среднем или чуть выше среднего огне, пока обе стороны не станут золотисто-коричневыми.

Плохо отжатая масса. Лишняя жидкость не дает драникам зарумяниться, и смесь растекается по сковороде. Отожмите картофель в сите, руками или через чистую ткань. Выделившуюся жидкость не выливайте сразу: дайте ей отстояться, слейте воду, а осевший на дне крахмал верните в массу. Он поможет драникам держать форму.

Переполненная сковорода. Когда вы кладете много драников сразу, температура масла резко падает. Вместо того чтобы жариться, они начинают вариться в масле. Оставляйте между ними свободное место и жарьте партиями.

Фото сгенерировано ИИ

Слишком толстые оладьи. Толстый драник быстро темнеет снаружи, а внутри остается сырым. Выкладывайте массу тонким слоем и слегка разравнивайте ложкой.

Соль в неподходящий момент. Соль вытягивает воду из картофеля, и масса снова становится жидкой. Поэтому солите ее непосредственно перед жаркой первой партии, а не заранее.

Если учесть все эти нюансы, драники получатся хрустящими и без лишнего масла.

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