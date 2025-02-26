Какими должны быть стаж и зарплата у украинки, чтобы в 60 лет иметь 6 тыс грн пенсии

Зарплата должна быть в два раза больше желаемой пенсии

Мужчина, чтобы иметь пенсию в 6 тысяч гривен, в 60 лет должен наработать 35 лет стажа и получать 16 тысяч гривен зарплаты. А каким требованиям должна отвечать женщина, чтобы в 2025 году получать такую же пенсию, разбирался "Телеграф".

Следует напомнить, что для выхода на отдых в 2025 году 60-летним мужчине или женщине нужно иметь не менее 32 лет стажа. Это условие действует, если оформлять пенсию по возрасту на общих условиях.

Итак, согласно подсчетам специального калькулятора, если женщина в 2025 году хочет иметь 6 тысяч гривен, то она должна соответствовать следующим критериям:

оформить пенсию в 60 лет;

иметь 32 года страхового стажа;

получать 17 015 гривен заработной платы.

Эта сумма актуальна на общих условиях оформления выплаты, без учета льготных категорий населения — ветеран войны, почетный донор, дети войны, лицо, имеющее особые заслуги перед Родиной и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в марте индексацию пенсионных начислений проведут не для всех. Есть список лиц, чьи выплаты останутся без изменений.